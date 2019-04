26. April 2019, 14:50 Uhr Urteil gegen Beamtin Lehrerin verliert Job nach Dschungelcamp-Reise

Um ihre Tochter nach Australien zu begleiten, hatte sie sich eine falsche Krankmeldung besorgt. Jetzt hat ein Gericht entschieden, dass dieses Verhalten nicht mit dem Beamtenstatus vereinbar ist.

Eine falsche Krankmeldung, Fernsehauftritte und keine Einsicht, das darf sich eine Beamtin nicht leisten. Diese Entscheidung hat das Verwaltungsgericht in Lüneburg getroffen: Die Lehrerin, die ihre Tochter 2016 während der Unterrichtszeit zum RTL-Dschungelcamp-Dreh begleitet hat und dort - vermeintlich krank - selbst im TV auftrat, soll aus dem Dienst entfernt werden.

Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Die Mathelehrerin aus Niedersachsen hatte sich eine Krankmeldung erschummelt, um nach Australien zu fliegen. Ihre Tochter Nathalie Volk war eine der Teilnehmerinnen bei der bekannten Reality-Show. Zwar hatte die Frau dafür zunächst Urlaub beantragt. Der Antrag war aber abgelehnt worden - schließlich sollte sie in dieser Zeit die Abiturienten auf ihre Prüfungen vorbereiten. Daraufhin war sie zum Arzt gegangen und hatte sich krankschreiben lassen, um doch noch reisen zu können. In Australien ließ sich die Beamtin dann sogar filmen und interviewen. Für Eltern und Schüler wurde deshalb klar: So schwer krank kann die Frau nicht sein. Ein Fernsehzuschauer zeigte sie an.

Weil sie ungerechtfertigt dem Dienst ferngeblieben war, sei das Vertrauen ihres Dienstherrn und der Allgemeinheit verloren, befand das Verwaltungsgericht nun. "Dieses Dienstvergehen wiegt nach Auffassung der Kammer schwer und rechtfertigt den Ausspruch der disziplinarischen Höchstmaßnahme", sagte der Sprecher. Der Schaden, den sie dem Berufsbeamtentum zugefügt habe, sei auch bei einer Weiterarbeit als Beamtin nicht wiedergutzumachen, befand die 10. Kammer. Die Frau habe einen schwerwiegenden Persönlichkeitsmangel offenbart. Das mache die Studienrätin mit besonderer Vorbildfunktion als Lehrkraft und für den öffentlichen Dienst insgesamt untragbar.

Das Gericht nannte ihr Verhalten eine "planvolle und berechnende Vorgehensweise". Außerdem habe sie die fehlende Einsicht auch noch öffentlich gemacht. Sie habe gegen Anordnungen der Landesschulbehörde selbst nach Erhebung der Disziplinarklage noch im Januar 2018 ein Interview gegeben. "Im Interesse der Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes und der Integrität des Berufsbeamtentums sei das Beamtenverhältnis daher zu beenden gewesen", hieß es weiter.

Die Frau kann noch Berufung beim niedersächsischen Oberverwaltungsgericht einlegen. Sollte sie auch dort scheitern, ist der Beamtenstatus verloren. In einem Strafverfahren ist die Lehrerin bereits zu einer Geldstrafe verurteilt worden.