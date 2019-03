7. März 2019, 18:50 Uhr Digitalisierungs-Experte "Das Interesse der Studenten steigt"

Von Netzwerktreffen bis hin zu Blogs: Über Legal Tech kann man sich auf vielerlei Arten informieren.

Interview von Christine Demmer

Dirk Hartung ist Executive Director Legal Technology an der Bucerius Law School in Hamburg. Er bereitet angehende Juristen auf eine digitalisierte Arbeitswelt vor. Hartung skizziert, welche Kompetenzen das Technologiezertifikat der Schule vermittelt, und was der Nachwuchs selbst tun kann, um sich in Sachen Technologie und IT auf dem Laufenden zu halten.

SZ: Seit wann beschäftigen Sie sich mit dem Thema Legal Tech?

Dirk Hartung: Ich habe mich schon immer für Technologie interessiert und dachte während meines Jurastudiums viel darüber nach, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf den Markt für Rechtsdienstleistungen haben könnte. Als ich vor vier Jahren mein Studium abschloss, wurde ich persönlicher Referent des Geschäftsführers an der Bucerius Law School. Zu meinem Glück zeigte er sich gegenüber dem Thema sehr aufgeschlossen. Gemeinsam mit der Boston Consulting Group haben wir 2016 eine Studie über die Auswirkungen von Legal Tech auf das Recht herausgegeben. Seit 2017 beschäftige ich mich als Executive Director Legal Technology nur noch mit diesem Thema.

Wie bereiten Sie die Studierenden auf die digitale Zukunft vor?

Bereits seit 2015 organisieren wir die Legal Tech Lecture Series - eine Veranstaltungsreihe, die zwei- bis dreimal pro Trimester stattfindet. Dazu laden wir Personen ein, die mithilfe von Technologie ein juristisches Problem lösen. Dieses niedrigschwellige Angebot dient vor allem dazu, den Studierenden zu zeigen, dass sich etwas im Rechtsmarkt verändert. Seit dem Studienjahr 2017/18 bietet die Bucerius Law School in ihrer juristischen Ausbildung ein Technologiezertifikat an. Im Juli 2018 fand erstmals ein dreiwöchiges Sommerprogramm "Legal Technology and Operations" statt, bei dem sich die Teilnehmer intensiv mit dem Thema auseinandersetzten.

Welche Inhalte umfasst das Technologiezertifikat?

Es besteht aus vier Pflichtkursen und einem optionalen Projektstudium. Mit diesen fünf Kursen können die Studierenden ein Grundverständnis für Technologie erwerben und sich auf die Digitalisierung der Rechtspraxis vorbereiten. Die Einführungskurse in die Informatik und in die Statistik sind speziell auf juristische Inhalte zugeschnitten. Zudem gibt es einen Kurs "Programmierung für Juristen" sowie einen Kurs über ethische Fragen des Technologieeinsatzes. Im Kurs "Hands on Legal Tech" geht es um die Entwicklung praktischer Webanwendungen für Juristen, wie etwa einer automatisierten Auswertung von 60 000 Entscheidungen des Bundesgerichtshofs. Das Technologiezertifikat ist Bestandteil des Studium generale und fließt in den Bachelor of Laws ein.

Wie halten Sie sich selbst bei dem Thema auf dem Laufenden?

Das geht nur über Kontakte zu den Leuten, die diese Entwicklung vorantreiben. Und die sitzen vornehmlich in den Vereinigten Staaten. Die meisten Technologien für den juristischen Bereich stammen aus den USA. Deshalb pflegen mein Team und ich viele Kontakte in der Legal Tech Community in den USA und Deutschland. Auf diesem regelmäßigen Informationsaustausch bauen wir die Konzepte für Veranstaltungen und Kurse auf. Dann testen wir, was bei den Studierenden gut ankommt, und verbessern es weiter.

Wie ausgeprägt ist das Bewusstsein der Studierenden für die Bedeutung von Legal Tech?

Bislang nehmen knapp zehn Prozent unserer Studierenden die Angebote in diesem Bereich wahr, doch das Interesse steigt. Je näher der Abschluss rückt, desto mehr befassen sich die angehenden Juristen mit dem Berufsleben. Und dort spielt Legal Tech eine zunehmend wichtige Rolle.

Welchen Rat würden Sie angehenden Juristen mitgeben?

Sie sollten sich unbedingt mit Legal Tech beschäftigen und die aktuellen Entwicklungen im Auge behalten. Dazu genügt es im ersten Schritt, regelmäßig die Blogeinträge von einflussreichen Leuten auf dem Gebiet zu lesen. Es gibt aber auch sehr viel gutes Material im Internet zu dem Thema. Netzwerkveranstaltungen der Legal Tech Community sind hilfreich, um Kontakte zu knüpfen. Sollte die juristische Fakultät Vorlesungen und Veranstaltungen zu dem Thema anbieten, umso besser.