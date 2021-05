Didaktik:Die Erfolgsgeheimnisse guter Online-Lehrer

Von Bärbel Brockmann

In einer 2019 veröffentlichten EU-Studie über den Stand der Digitalisierung der Bildung belegt Deutschland den letzten Platz. "Deutsche Schulen und Pädagogen sind nicht in der Lage, Schüler mit den notwendigen digitalen Fähigkeiten und Kompetenzen auszustatten", heißt es darin vernichtend. Ein Urteil, das sich in der Corona-Krise vielfach an Schulen, aber auch an Hochschulen bestätigte. Andreas Ken Lanig promovierte über das Thema Fernlehre, hat im vergangenen Jahr ein Methodenbuch zu diesem Thema veröffentlicht und arbeitet seit vielen Jahren als Professor für Kommunikationsdesign und virtuelle Lehre an der Fernhochschule Diploma. Der Experte für Online-Bildung erklärt, was Lehrer und Dozenten besser machen können.