Von Rebekka Gottl

Der digitale Fußabdruck der Menschheit wächst immens. Ob beim Einkaufen, beim Arzt oder in den sozialen Netzwerken: Tagtäglich geben die Bürger Informationen über sich preis und produzieren so eine immer größer werdende Menge an Daten. "Schon wenn wir einen Kaugummi an der Tankstelle kaufen, hinterlassen wir eine Spur an Daten", sagt Georg Fuchs. Er ist Leiter des Geschäftsfelds Big Data Analytics des Fraunhofer-Instituts für Intelligente Analyse- und Informationssysteme, kurz IAIS, in Sankt Augustin (Nordrhein-Westfalen). "In immer mehr Lebensbereichen können wir auf Daten zurückgreifen und Wissen aus ihnen generieren."