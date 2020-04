Bewerbungssgespräche per Skype wären möglich. Meist aber sind es nicht die Kontaktverbote, die eine Einstellung verhindern, sondern die Planungsunsicherheiten in den Branchen.

Als Dennis Grupe seine Stelle in einem Fünf-Sterne-Hotel in Köln kündigte, war die Welt noch eine andere. Einen neuen Job, dachte er, wird er schnell haben, so war es ja bisher immer. Einmal wurde er direkt am Tag nach seiner Bewerbung zu einem Gespräch geladen, in der Woche darauf konnte er anfangen. "Ich habe mir überhaupt keine Sorgen gemacht, etwas Neues zu finden."