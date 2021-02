Von Matthias Kreienbrink

Sven Wolff ist Geschäftsführer einer Social-Media-Agentur in Ostfriesland. Seine Agentur ist vor allem in der Reisebranche tätig. Das heißt: Sie kümmert sich um den Auftritt von Touristikfirmen in den sozialen Medien. Bisher konnte er für seine Kunden Texte über schöne Reisen ans Meer schreiben und auf Facebook posten. Dann kam die Pandemie: "Wegen Corona sind viele Reisen ausgefallen", sagt er. "Ich habe daher versucht, Vorfreude zu vermitteln, auf eine Zeit, in der man wieder reisen kann. Und auf kostenlose Stornobedingungen hingewiesen."