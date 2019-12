Seit 21 Jahren sagt Claudia Kleinert das Wetter in der ARD voraus. Wenige Moderatoren haben so eine stabile Fanbase im Publikum wie sie. Ein Grund hierfür: ihre positive Ausstrahlung.

PLAN W: Frau Kleinert, Charisma ist ein vielschichtiger Begriff. Wie definieren Sie ihn?

Claudia Kleinert: Für mich ist Charisma die eigene Wirkung auf andere Menschen. Ein Charismatiker kann andere dazu bringen, dass sie ihm folgen, dass sie ihm glauben, mit ihm erfolgreich sein zu können. Eine Führungskraft muss eigentlich immer charismatisch sein, sonst ist sie keine gute Führungskraft.

Und die fachliche Kompetenz?

Natürlich muss ich mich im Thema auskennen, aber was ich durch meine innere Einstellung, durch meine Stimme, Gestik und Mimik erreichen kann, ist viel wichtiger. Wenn ich Kollegen oder Mitarbeitern etwas vermitteln will, dann muss ich das klar und mitreißend machen, damit sie mir glauben, dass ich selbst davon überzeugt bin. Es gibt ganz viele Chefs, die zwar etwas sagen, einem aber nicht ins Gesicht schauen oder bei denen die Mimik nicht zum gesprochenen Wort passt. Viele Menschen wirken nicht so, wie sie eigentlich wirken wollen.

Wie kann man sich darüber bewusst werden?

Man sollte sich regelmäßig Feedback einholen, beim Partner, bei Kollegen, beim Chef. Einfach so: Ich halte einen Vortrag oder führe ein Kundengespräch, schau doch bitte mal und sag mir, wie ich rüberkomme, ob man mir das glaubt, was ich sage, ob ich meinen Körper passend eingesetzt habe.

Bei Führungspersonen, Politikern und anderen Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, liegt es nahe, dass Charisma wichtig ist. Was ist mit der Angestellten, die den ganzen Tag im Büro sitzt und nie etwas präsentieren muss?

Die redet ja auch mit Menschen, telefoniert mit Kunden oder Kollegen und hat vielleicht einen Partner oder eine Partnerin. Wenn ich nicht auf einer einsamen Insel lebe, komme ich immer in Kontakt mit anderen Menschen, ob ich Bahn fahre oder morgens beim Bäcker meine Brötchen hole. Da hilft es mir einfach, so wahrgenommen zu werden, wie ich möchte. Wenn ich gar keinen Kontakt zu anderen habe, liegt es vielleicht an meiner Wirkung: Ich halte mich zum Beispiel für sehr aufgeschlossen und interessiert, wirke aber auf andere wie ein verschlossener, schüchterner Meckerfritze. Dann werde ich nie verstehen, warum sich Menschen von mir abwenden.

Darf man nicht auch mal traurig, genervt oder wütend sein, wenn man einen guten Grund hat?

Natürlich, es ist sogar manchmal gut. Gerade Frauen trauen sich oft nicht zu sagen: Ich kann nicht mehr. Das ist aber wichtig. Denn wenn ich immer lächle und "Passt schon" sage, obwohl es mir total schlecht geht, dann muss ich mich nicht wundern, wenn jeder alles bei mir ablädt. Wenn ich traurig bin, aber denke, der Grund geht eigentlich niemanden etwas an, dann kann ich sagen: Mir geht es nicht gut, aber ich möchte nicht darüber reden. Egal, um welche Wirkung es geht, ich muss mich nur fragen: Möchte ich, dass ich so wirke oder nicht? Will der Typ, der den Schaffner anschreit, wirklich so rüberkommen wie der letzte Vollidiot, der es immer noch nicht geschnallt hat, dass der arme Mann nichts für die Verspätung kann? Wenn er das so will, dann ist das natürlich okay.

Sie präsentieren seit vielen Jahren das Wetter. Wird Ihnen das nicht langweilig?

Es gibt nur wenige Sendungen, bei denen man als Moderator so viel selbst recherchieren und mitgestalten kann. Und: Wetter war noch nie so spannend wie jetzt.

Wegen des Klimawandels?

Ja. Das ist für uns erschreckend zu sehen, wie Wetterlagen extremer werden. 46 Grad in Südfrankreich - so hohe Temperaturen gab es noch nie. In den vergangenen zehn Jahren hat sich unglaublich viel verändert.

Beim Wetter sind die Einschaltquoten noch sehr gut. Es interessiert die Leute, weil sie danach planen. Man könnte sagen, sie hören Ihnen eh zu, Sie müssen dafür gar nicht charismatisch sein.

Nein, das würden sie nicht. Selbst da muss ich ja eine Wirkung haben. Ich kann nicht an einem Mittwoch außerhalb der Ferien bei 38 Grad lächeln und sagen: tolles Badewetter morgen. Das wäre nicht charismatisch. Denn da geht keiner baden, die Leute sitzen in ihren Büros, schwitzen, für alte Menschen oder Leute auf dem Bau ist das eine wahnsinnige gesundheitliche Belastung. Charisma heißt nicht, nett, freundlich und charmant zu sein, sondern so zu wirken, wie es dem Anlass entspricht. Bei so einer Wetterlage würde ich sagen: Es ist auch für den Sommer außergewöhnlich heiß, wer mit so einem Klima nicht gut klarkommt, sollte sich lieber schonen. Empathie, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können - das ist charismatisch.

Sie hatten es nicht immer leicht im Leben, Ihre Mutter ist früh gestorben, ihr Vater ebenfalls, Ihr Bruder hat eine Behinderung. Ihr aktuelles Buch heißt "Unschlagbar positiv: Die Charisma- Formel". Mussten Sie sich diese positive Lebenseinstellung bewusst erarbeiten?

Ja, absolut. Es gab auch sehr viele dunkle Phasen in meinem Leben, in denen es mir ganz furchtbar ging. Gerade das Thema Tod prägt einen schon sehr. Ich denke mir heute noch ganz oft: Wenn ich meinen Eltern das jetzt zeigen oder jenes mitteilen könnte ... Aber wenn man zu sehr damit hadert, dann wird man verbittert. Denn auf das Warum kann mir niemand eine Antwort geben. Ich kann mir sagen: Vielleicht ist morgen alles vorbei, und übermorgen liege ich tot irgendwo rum, warum sollte ich mich also anstrengen? Oder ich sage mir: Weil es so schnell vorbei sein kann und ich trotz alldem ein gutes, tolles Leben führe, wunderbare Freunde habe, einen phänomenalen Bruder, kann ich jeden Tag dankbar sein. Dafür habe ich mich irgendwann entschieden. Ich versuche, jeden Abend mit fünf Dingen, für die ich mich bedanke, ins Bett zu gehen. Das kann eine nette Begegnung sein, dass mir jemand die Tür aufgehalten hat, dass ein Zug pünktlich war. All das ist nicht selbstverständlich. Und leider nehmen wir heutzutage viel zu viele Dinge als selbstverständlich hin, die es gar nicht sind. Damit gehen viel Demut und Respekt vor Situationen und Menschen verloren.