4. April 2019 Segway-Tour oder Rhetorik-Kurs

Ehemaligen-Vereine organisieren Fachvorträge ebenso wie unterhaltsame Veranstaltungen.

Interview von Theresa Tröndle

Seit 2007 leitet Jörg Borkowsky "In Praxi", den Alumni-Verein der WHU - Otto Beisheim School of Management. Gemeinsam mit vier Vollzeitkräften kümmert sich der 55-Jährige, der selbst an der WHU studiert hat, um die Ehemaligen.

SZ: Herr Borkowsky, wie unabhängig ist "In Praxi"?

Wir sind einer der wenigen Alumni-Vereine, die komplett unabhängig von der Hochschule arbeiten. Weder organisatorisch, wenn es beispielsweise um die Besetzung von Stellen geht, noch finanziell sind wir an die Hochschule gebunden. "In Praxi" trägt sich durch die Beiträge und Einzelspenden der Mitglieder. Dadurch können wir den Ehemaligen gegenüber authentischer auftreten. Trotz der formalen Trennung von Hochschule und Verein haben wir im Jahr 2012 den Alumni-Preis "Premium D-A-CH" für die beste Einbindung der Alumni in das Hochschulleben gewonnen. Der Preis wurde drei Mal - in den Jahren 2010, 2011 und 2012 - von Alumni-clubs.net, dem Dachverband der Alumni-Organisationen im deutschsprachigen Raum, vergeben. Als Alumni-Verein ist es unser Ziel, die Hochschule ideell und finanziell zu fördern.

Wie sieht eine solche Förderung aus?

Ganz unterschiedlich. "In Praxi" hat etwa den Bau eines neuen Gebäudes mit Hörsälen auf dem Campus in Vallendar zur Hälfte mitfinanziert. Derartig große Projekte können wir natürlich nicht jedes Jahr stemmen. Der Alumni-Verein versucht, am Leben der Studenten teilzuhaben. Wir organisieren Veranstaltungen, die keinen direkten Bezug zur Betriebswirtschaftlehre haben. Das können geschichtliche, technische oder ethische Vorträge oder auch Rhetorikseminare sein. Außerdem unterstützt "In Praxi" studentische Initiativen.

Zum Beispiel?

Den Verein "First Responder". Dieser hat wahrscheinlich den größten unmittelbaren Effekt in Vallendar und Umgebung. Die Mitglieder leisten im Notfall Hilfe, noch bevor der Notarzt eintrifft. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz bildet der Verein regelmäßig Studierende der WHU zu Rettungshelfern aus. Anfang des Jahres haben wir "First Responder" mit einem neuen Einsatzfahrzeug unterstützt.

Und was bietet "In Praxi" ehemaligen Studierenden?

Eine ganze Menge. Neben etwa hundert Treffen von Regionalgruppen in verschiedenen Ländern organisieren wir alle zwei Jahre eine große "Summer Reunion". Dazu laden wir alle unsere Absolventen ein. Dann gibt es Vorträge, und unser Rektor informiert die Ehemaligen über den aktuellen Stand der Hochschule. Im Vordergrund steht allerdings der soziale Aspekt. Ob mit einer Bierprobe, Bogenschießen oder einer Segway-Tour: Wir versuchen, mit unterhaltsamen Aktionen zu verhindern, dass Alumni zu Karteileichen werden.

Klingt nach viel Spaß. Welche Rolle spielen diese Veranstaltungen für die Karriere der Absolventen?

Grundsätzlich eine sehr wichtige Rolle. Immer wieder finden Studierende und auch Ehemalige über das Alumni-Netzwerk Praktika oder Jobs. Allerdings funktioniert ein solches Netzwerk nicht, wenn nur Absolventen eintreten, die ein Netzwerk suchen. Geben und Nehmen müssen in einem ausgewogenen Verhältnis stehen.

MBA-Absolventen sind in viele Netzwerke eingebunden. Sehen Sie Linkedin, Xing oder Facebook als Konkurrenz?

Diese Plattformen würde ich eher als Werkzeuge bezeichnen, die wir nutzen, um unsere Reichweite zu erhöhen. Dafür hat "In Praxi" in allen großen sozialen Netzwerken Alumni-Gruppen eingerichtet. Aber unser eigener Kanal ist auch wettbewerbsfähig. Wir senden einmal pro Woche eine E-Mail mit fünf bis sechs Jobangeboten an unsere Absolventen. Die würden wir nie in einer Facebook-Gruppe veröffentlichen.