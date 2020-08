In Reih und Glied - und trotzdem divers: Die Bundeswehr bemüht sich um Vielfalt in der Truppe.

Von Matthias Kreienbrink

Wie grenzt man sich ab, wenn herauskommt, dass in Teilen der Bundeswehr rechtsextreme Strukturen existieren? Diese Frage beschäftigt Arthur Mertens immer wieder. "Ich setze mich oft mit Kameraden zusammen, und wir überlegen: Wie können wir positive Vorbilder sein, wenn wir eines Tages mal in Führungspositionen sind?" Noch ist es nicht so weit, der 28-Jährige hat gerade den Rang eines Fähnrichs erreicht und studiert jetzt Psychologie an der Universität der Bundeswehr in München. Bisher hat er durchweg positive Erfahrungen mit seinem Arbeitgeber gemacht. "Dass ich trans bin, wurde von den meisten sehr gut aufgenommen."