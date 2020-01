Wer online nach dem Begriff "Brainteaser" sucht, findet ganze Sammlungen unkonventioneller Fragen. Wie viele Golfbälle passen in einen Jumbojet? Welches Küchengerät wären Sie am liebsten? Und wie schneidet man einen Kuchen mit nur drei Messerschnitten in acht gleich große Stücke? Vor allem Beratungsfirmen setzen Brainteaser gezielt in Auswahlgesprächen ein - auch um zu sehen, wie stressresistent die Kandidaten sind. Aber braucht es das wirklich? Und wie reagiert man am besten, wenn jemand wissen will, wie viele Cappuccino jeden Tag in Manhattan getrunken werden?