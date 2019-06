11. Juni 2019, 19:05 Uhr Familie und Beruf Nichts ist für die Berufswahl so wichtig wie die Eltern

Anders als ihre Mutter und Großmutter hat Nele Fischer nach dem Abi die freie Wahl. Oder doch nicht?

Von Lea Hampel

So sehr man sich über die Jahre versucht abzugrenzen: Nichts und niemand ist für die Berufswahl so wichtig wie die eigenen Eltern. Insbesondere Mütter spielen eine wichtige Rolle dabei, ob man mal Buchhändler oder lieber Investmentbankerin werden will. Und das nicht nur, weil sie einem als Erste Tipps geben, ob gefragt oder ungefragt. Sondern weil sie eine Vorbildfunktion haben. So zeigte eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung aus dem Jahr 2016, dass insbesondere berufstätige Mütter für Söhne wie Töchter Vorbilder sind.

Heide Baßler, Jahrgang 1941, eine Tochter, verwitwet (Foto: Ulrike Myrzik)

Vor allem bei Mädchen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie beruflich in eine ähnliche Richtung gehen wie ihre Mama. Und zwar unabhängig davon, ob die Mutter in Teilzeit oder Vollzeit arbeitet. Aber: Je höher angesehen der Beruf der Mutter, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Tochter in die gleiche Richtung orientiert. Der Einfluss der Mutter gilt damit auch wissenschaftlich als wichtiger als der von Berufsberatung oder den Noten in einem Schulfach. Ein guter Grund, drei Frauen einer Familie zu befragen: Heide Baßler, Britta Baßler und Nele Fischer.

"Ich gehöre zu der Generation, die als Kind noch so leben wollte wie ihre Mütter: Ich hatte als Mädchen nicht mal einen Berufswunsch. Dann aber standen Frauen im Alter meiner Mutter nach dem Krieg plötzlich ohne Männer da und mussten ihre Kinder ernähren, ohne Ausbildung. Wir hatten eine Bekannte aus gutem Hause, die musste putzen, um ihren Söhnen das Studium zu ermöglichen. Meine Mutter hat deshalb zu mir gesagt: 'Mach, was du willst, aber du musst für dich sorgen können.' Deshalb stand außer Frage, dass ich studiere - nicht als Start für eine Karriere, sondern für den Notfall.

Architektur hätte mich interessiert, da wurde ich nicht genommen. Mein Vater war Banker, wir hatten oft gute Gespräche. Deshalb habe ich beschlossen, Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Wir lebten in einer Kleinstadt, dass man auch viele andere Sachen hätte machen können, wusste ich nicht. Ich habe zum Beispiel begeistert Bücher von Konrad Lorenz zur Verhaltensforschung bei Tieren gelesen. Aber dass man das hätte studieren können, habe ich erst später erfahren. Meine Mutter war Hausfrau und sehr liebevoll, wusste aber von diesen Dingen nicht viel. Mein Vater, der zu diesem Zeitpunkt nicht mehr lebte, hätte mich wahrscheinlich besser beraten.

Im Studium fiel ich von einem Semester ins nächste, ohne großes Ziel. Mit 17 hatte ich schon meinen Mann kennengelernt und wollte abbrechen, aber meine Mutter fand: Keine Hochzeit ohne Abschluss. Auf den Rat einer Freundin hin habe ich auf Lehramt umgesattelt, obwohl ich das nie wollte. Ich hörte nach eineinhalb Jahren mit dem Arbeiten auf, als sich meine Tochter Britta angekündigt hatte - ich dachte: Ich erzieh doch keine anderen Kinder, sondern mein eigenes.

Für mich war klar, dass mein Kind und mein Mann das Wichtigste in meinem Leben sind. Ich habe dieses Leben sehr genossen, mich um Britta gekümmert und viel mit ihr und anderen Kindern unternommen. Mein Mann hätte sicher nichts dagegen gehabt, wenn ich hätte arbeiten wollen, ich habe bloß nie darüber nachgedacht. Ich empfand den Begriff ,Hausfrau' nicht als Beleidigung und habe mich nie nur als solche gefühlt. Durch mein Studium konnte ich mitreden, wenn Gäste da waren.

Und natürlich habe ich meinem Mann den Rücken freigehalten. Der hat oft den Arbeitgeber gewechselt. Irgendwann haben wir uns in einen Handel für Edelsteine eingekauft, da habe ich mitgearbeitet, in der Buchhaltung, der Kundenbetreuung und dem Versand. Ich war sogar angestellt. Der Steuerberater meinte: Zwei kleine Renten sind besser als eine. Als die Firma pleite war und mein Mann schon in einer Anstellung in einer anderen Stadt, habe ich sie abgewickelt und Britta betreut, das war anstrengend. Als er sich noch mal selbstständig gemacht hat, fand ich das nicht gut. Wir haben viel Geld und ein Haus verloren. Zwischenzeitlich habe ich sogar auf Minijobbasis ein paar Hundert Mark im Monat als Ernährungsberaterin verdient, da haben mir die Hauswirtschaftskenntnisse aus dem Studium geholfen.

Bei Britta habe ich von klein auf versucht, etwas Druck auszuüben, damit sie Abitur macht. In ihrer Schule hat mich ein Lehrer dafür als überehrgeizig bezeichnet. Aber mir war das wichtig, weil ich glaube, wenn man ein Studium hat, steht einem die Welt offen. Danach kann man meinetwegen eine Schreinerlehre machen. Ein wenig enttäuscht war ich, als sie sich entschieden hat, Krankengymnastin zu werden. Aber dass das mit Kindern zu vereinbaren ist, konnte ich nachvollziehen. Ich finde das heute sehr gut, wie sie das gemacht hat, immer noch was draufzusetzen in ihrer Ausbildung - so hätte ich mir das auch vorstellen können. Mit dem, was ich heute weiß, hätte ich auf jeden Fall eher an einer Karriere gebastelt."