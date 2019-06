17. Juni 2019, 05:04 Uhr Berufswahl Wieviel liegt in der Familie?

Unbedingt Studium, egal was - manche Karrieretipps ziehen sich über Jahrzehnte und Generationen. Doch wie viel Einfluss hat die Familie auf die eigene Zukunft? Drei Gespräche mit Oma, Mutter und Tochter.

Von Lea Hampel

So sehr man sich über die Jahre versucht abzugrenzen: Nichts und niemand ist für die Berufswahl so wichtig wie die eigenen Eltern. Insbesondere Mütter spielen eine wichtige Rolle dabei, ob man mal Buchhändler oder lieber Investmentbankerin werden will. Und das nicht nur, weil sie einem als Erste Tipps geben, ob gefragt oder ungefragt. Sondern weil sie eine Vorbildfunktion haben. So zeigte eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung aus dem Jahr 2016, dass insbesondere berufstätige Mütter für Söhne wie ...