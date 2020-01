Softwareentwickler, Programmierer, Datenschutzexperte oder Datenanalyst - vier typische Berufstätigkeiten, die derzeit von vielen Unternehmen gesucht werden. Auch das Hamburger Unternehmen Otto, einst Versandhändler, heute E-Commerce-Unternehmen, versucht Experten mit dieser beruflichen Ausrichtung für sich zu gewinnen. Doch das ist schwierig: "Fachkräfte mit IT-Kenntnissen oder generell mit digitalem Hintergrund sind überall am Markt schwer gefragt", sagt Malte Balmer. Er ist bei Otto einer von drei sogenannten Talent Sourcern, die über soziale Medien Interessierte für das Unternehmen begeistern wollen. Für Balmer bedeutet das im Arbeitsalltag etwa, auf Businessplattformen wie Xing oder Linkedin mit Menschen mit einem interessanten beruflichen Profil per Mail in Kontakt zu kommen - direkt, individuell, mit Spaß am Dialog. "In meinen Schreiben nehme ich mal direkt Bezug auf die berufliche Tätigkeit, mal versuche ich, über bestimmte Themen zu Otto ins Gespräch zu kommen", sagt er.