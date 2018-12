11. Dezember 2018, 19:26 Uhr Berührungen im Büro Wieviel Nähe ist ok?

Schöne Geste des Vertrauens oder Grenzüberschreitung? Wann Körperkontakt bei der Arbeit in Ordnung ist - ist und wann eine Berührung zu weit geht.



Von Felicitas Wilke und Veronika Wulf

Als der französische Präsident Emmanuel Macron und sein amerikanischer Amtskollege Donald Trump im Juni beim G-7-Gipfel in Kanada aufeinandertrafen, ließen sie Strafzölle und wütende Tweets für einen Moment vergessen: Sie schüttelten so fest die Hand des jeweils anderen, dass schon beim Zusehen die Finger schmerzten. Diese Berührung war keine routinierte Geste, sondern eine gegenseitige Machtdemonstration zweier Alphatiere. "Man muss zeigen, dass man keine kleinen Zugeständnisse macht, nicht einmal symbolisch", erklärte Macron seine zupackende Haltung am Rande eines anderen Treffens.

Nicht ...