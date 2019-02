8. Februar 2019, 19:03 Uhr Work-Life-Balance Mehr Mut zur Auszeit

Viele Menschen versinken in Arbeit - und sehnen sich gleichzeitig nach mehr Freiheitsmomenten im Leben. Aber warum fällt es so schwer den Pauseknopf zu finden? Und wie kann es doch gelingen?

Von Meredith Haaf

Dieser Text handelt von Arbeit, dennoch: Man stelle sich bitte einen lauen Sommerabend vor, an einem schönen Ort. Zugegeben, dafür braucht es vermutlich Fantasie. Möglicherweise ist das Zeitungspapier, auf dem dieser Text steht, noch steif vor Kälte, oder der Finger, der über den Bildschirm scrollt. Aber stellen wir uns trotzdem diesen Abend vor, wie er sich gerade in Urlauben abzuspielen pflegt, meist in der zweiten Woche. Es ist ein Abend idealerweise mit einer oder mehreren geliebten Personen, alles gerade so ...