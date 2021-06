Größeres Pensum in der Pandemie? Viele Lehrende wollen die fehlende Präsenz mit mehr Arbeitsaufträgen wettmachen.

Von Matthias Kreienbrink

Als die Lehrerin in Tränen ausbrach, verstand Yeliz Gül die Welt nicht mehr. Die Schülerin hatte bis dahin angenommen, dass es vor allem die Klasse war, die vom Online-Unterricht gestresst war. Doch jetzt weinte die Lehrerin vor laufender Kamera. Seit Wochen hatte sie versucht, den Stoff durchzuziehen - ohne Rücksicht auf die erschwerten Umstände durch die Pandemie. Das Ergebnis: Die Schüler und Schülerinnen an einem Berufskolleg in der Nähe von Wuppertal kamen einfach nicht hinterher.