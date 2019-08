Wieder mehr Auszubildende in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin (dpa/mv) - Die Zahl der Lehrlinge hat in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr den höchsten Wert seit 2014 erreicht. Nach Angaben des Statistischen Landesamts in Schwerin befanden sich Ende 2018 genau 19 624 junge Menschen in einer dualen Berufsausbildung und damit gut 300 mehr als ein Jahr davor.