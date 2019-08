Schwerin (dpa/mv) - Wenige Tage vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres hat Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) an die Unternehmer appelliert, ihre Betriebe für Praktika zu öffnen und sich so den Fachkräftenachwuchs zu sichern. "Für die meisten Schüler ist das berufsvorbereitende Praktikum die erste Begegnung mit der Arbeitswelt. Nach einer positiven Bewertung des Praktikums steigt die Wahrscheinlichkeit für eine spätere Bewerbung im Unternehmen", erklärte Glawe am Mittwoch in Schwerin.