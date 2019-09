Rostock (dpa/mv) - Unter großem Andrang hat die Berufsbildungsmesse "Jobfactory" am Freitag in Rostock eröffnet. Möglicherweise werde die während der zweitägigen Messe insgesamt erwartete Zahl von 10 000 Besuchern bereits am Freitag erreicht, sagte Veranstalter Torsten Uhl. Ihm zufolge haben sich mehr als 140 Unternehmen angemeldet, um sich jungen Leuten auf der Suche nach einem Ausbildungsberuf oder Studienfach zu präsentieren. Mit Aktionen und Spielen sollen die Berufe greifbar werden. Besonders gefragt sei die Berufswahlrallye der Rostocker Verkehrs- und Versorgungsbetriebe, die in einem Parcours mehr als 15 Berufe bei Stadtwerken, Verkehrsbetrieben oder Stadtentsorgung vorstellten, sagte Uhl.