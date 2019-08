München (dpa/lby) - Gescheite Azubis händeringend gesucht - in Bayern noch mehr als in anderen Ländern: "Jedem Bewerber standen im Juli 2019 rein rechnerisch 1,50 Ausbildungsplätze zur Verfügung", sagte der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft, Bertram Brossardt, am Montag in München. "Die Chancen der Bewerber auf Ausbildung verbessern sich also weiter, während die Unternehmen immer mehr Stellen nicht besetzen können." Ein Grund: Die Fähigkeiten der Bewerber passen oft nicht zu den Anforderungen der Lehrstelle.