Mainz (dpa/lrs) - Vorstellungen von Berufsanfängern und der Alltag in der Ausbildung klaffen mitunter auseinander. Wie Ausbildungsbetriebe dies in Rheinland-Pfalz einschätzen, zeigt eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), deren Ergebnisse heute in Mainz veröffentlicht werden.