Mainz (dpa/lrs) - In Betrieben und Berufsschulen in Rheinland-Pfalz mangelt es einer DGB-Befragung zufolge an technischen Geräten, um Azubis ausreichend auf die digitale Arbeitswelt vorzubereiten. Rund zwei Drittel der für den Ausbildungsreport 2019 des Deutschen Gewerkschaftsbundes befragten Azubis gaben an, keine derartigen technischen Geräte von ihrem Betrieb zur Verfügung gestellt zu bekommen. Die Ausstattung der Berufsschulen beurteilten rund 35 Prozent der Befragten als mangelhaft oder allemal ausreichend. Es bestehe dringender Handlungsbedarf, mahnte DGB-Landeschef Dietmar Muscheid am Mittwoch in Mainz.