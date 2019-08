Mainz (dpa/lrs) - Die gewerblichen Betriebe in Rheinland-Pfalz suchen händeringend nach Auszubildenden und bemängeln, dass "mehr als zwei Drittel der Schüler mit Defiziten in die Arbeitswelt" starten. Nach einer am Dienstag in Mainz vorgestellten Erhebung der IHK-Arbeitsgemeinschaft konnten im vergangenen Jahr 30,6 Prozent der Betriebe nicht alle Ausbildungsplätze besetzen. Seit 2010 habe sich die Zahl der offenen Ausbildungsplätze auf rund 2600 verdreifacht. "Wir erwarten auch in diesem Jahr eine Zunahme unbesetzter Ausbildungsplätze", sagte der für Ausbildungsfragen zuständige Geschäftsbereichsleiter der IHK Pfalz, Michael Böffel. An der bundesweit organisierten Online-Befragung im Mai beteiligten sich 553 Unternehmen in Rheinland-Pfalz.