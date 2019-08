Kamenz (dpa/sn) - Die duale Ausbildung ist nach Einschätzung des Statistischen Landesamtes in Sachsen bei jungen Leuten beliebt. Die Behörde verwies am Donnerstag auf eine steigende Zahl von Azubis. Demnach befanden sich Ende 2018 rund 50 200 Lehrlinge in der dualen Ausbildung, darunter mehr als 33 Prozent Frauen. Das waren 1275 beziehungsweise 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl Auszubildender mit ausländischer Staatsangehörigkeit kletterte von 1577 auf 2136 (35,4 Prozent). Ihr Anteil an allen Lehrlingen lag zum Jahresende 2018 bei 4,2 Prozent und damit noch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 9,9 Prozent. Die meisten stammen aus Afghanistan (378), Syrien (344), Vietnam (158) und Polen (86).