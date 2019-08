Hannover (dpa/lni) - Für den Hebammenberuf ist nach einem geplanten Bundesgesetz in Zukunft ein akademisches Fachstudium notwendig. Über künftige Studienstandorte und Anfängerplätze in Niedersachsen informiert am Mittwoch (12.00 Uhr) Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) in Hannover. Die Zahl der Geburten in Niedersachsen steigt, gleichzeitig geht die Zahl der freiberuflich arbeitenden Hebammen landesweit zurück. Angesichts des Mangels an Fachkräften hatte der niedersächsische Hebammenverband bereits im Frühjahr eine schnelle Einführung von Studiengängen gefordert. In Lübeck, Fulda, Bochum und Berlin gebe es schon entsprechende Angebote, hieß es. In Niedersachsen werden Geburtshelferinnen derzeit an Fachschulen ausgebildet, die häufig Krankenhäusern angegliedert sind.