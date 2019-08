Erfurt (dpa/th) - Mit einem neuen Förderprogramm will Thüringen dem Lehrlingsmangel entgegentreten. Pro Jahr würden rund eine Million Euro zur Gewinnung von Auszubildenden aus dem Ausland zur Verfügung gestellt, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag in Erfurt mit. Gefördert werden den Angaben zufolge Thüringer Unternehmen aller Branchen, die einen dafür zertifizierten Dienstleister mit der Anwerbung und sprachlichen Qualifizierung von potenziellen Lehrlingen im Ausland beauftragten. Für die Ausgaben gebe es einen Festbetrag in Höhe von 3000 Euro pro Lehrling.