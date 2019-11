Erfurt (dpa/th) - Das erst vor wenigen Monaten in Thüringen aufgelegte Förderprogramm zur Gewinnung ausländischer Lehrlinge trägt erste Früchte. Aus der Ukraine hätten so bereits 15 Auszubildende ihre Lehre in Firmen in Mittel- und Nordthüringen begonnen, wie das Wirtschaftsministerium in Erfurt der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Die Jugendlichen absolvierten ihre Ausbildung unter anderem im Gastgewerbe sowie der Elektro- und Baubranche. Im nächsten Jahr sollen über das Programm 121 weitere Azubis aus der Ukraine, Vietnam und dem Westbalkan folgen. Sie besuchten in ihrem Heimatländern bereits deutsche Sprachkurse, hieß es.

Nach Ministeriumsangaben haben Betriebe im Freistaat für dieses und nächstes Jahr bislang 57 Anträge zur Anwerbung von insgesamt 136 Jugendlichen gestellt. Die beantragten Zuschüsse beliefen sich auf rund 425 000 Euro. "Die schon jetzt hohe Nachfrage der Unternehmen nach der Förderung zeigt, dass ein echter Bedarf an dieser Form der Unterstützung besteht", erklärte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD).

Das rund 1,4 Millionen Euro umfassende Landesprogramm war aufgrund des anhaltenden Lehrlingsmangels rückwirkend zum Mai dieses Jahres aufgelegt worden. Gefördert werden Thüringer Unternehmen aller Branchen, die einen dafür zertifizierten Dienstleister mit der Anwerbung und sprachlichen Qualifizierung von potenziellen Lehrlingen im Ausland beauftragen. Für die Ausgaben gibt es einen Festbetrag in Höhe von 3000 Euro pro Lehrling.

Das Programm resultiert aus den Erfahrungen des Pilotprojekts "Fachkräfte Vietnam", das in den vergangenen drei Jahren von der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Suhl initiiert worden war.

Im zurückliegenden Ausbildungsjahr haben nach Angaben der Landesarbeitsagentur 9934 Bewerber eine Lehrstelle in Thüringen gesucht. Das waren 544 Jugendliche weniger als im vorherigen Ausbildungsjahr. Die Zahl der Ausbildungsstellen sank um 153 auf 13 836. Die Schere zwischen Bewerbern und angebotenen Ausbildungsplätzen klaffe damit immer weiter auseinander.