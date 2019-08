Dresden (dpa/sn) - Kurz vor Beginn des neuen Lehrjahres Anfang August sind in Sachsen 3781 Lehrverträge unterschrieben worden. Das sind 2,2 Prozent (84) weniger als vor einem Jahr, teilte die Handwerkskammer Sachsen am Montag mit. Bei den Kammern gingen allerdings täglich neue Verträge ein. Bis Oktober sei ein Einstieg in die Berufsausbildung für Absolventen problemlos möglich, hieß es. Aktuell sind noch mehr als 800 Ausbildungsplätze in Sachsen frei - gesucht werden vor allem angehende Friseure, Maurer, Metallbauer und Dachdecker. Eine Übersicht gibt es auf der Lehrstellenbörse "ich-kann-etwas.de". Bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen rangieren Berufe wie Kraftfahrzeugmechatroniker, Elektroniker sowie Tischler ganz oben.