Wer bei Google in Zürich arbeitet, den hätte es schlimmer treffen können: Jeden Freitag, Punkt 17 Uhr, gibt es Snacks, Bier und Musik. Dann läuft der Soundtrack des Schweizer Klassikers "Heidi" über die Boxen. Feierabend, After-Work-Auftakt. Auch an den anderen Tagen soll es den Mitarbeitern an nichts fehlen. Es gibt einen Squash-Platz, eine Dschungel-Lounge mit 100 Pflanzen, einen Western-Saloon und ausrangierte Skiliftgondeln für Meetings. Dahinter steckt vermutlich auch der ökonomische Gedanke, dass glückliche und gesunde Mitarbeiter seltener krank sind.