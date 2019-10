Die Angestellte eines Unternehmens wird vom Meister über Textnachrichten zu privaten Treffen aufgefordert, er umarmt sie und streichelt ihr über die Haare. Seit sie sich an den Betriebsrat gewandt hat, wird sie in der Firma gemobbt. Sie sieht keine andere Wahl mehr, als den Arbeitsplatz zu verlassen. Das ist nur ein erschütterndes Beispiel sexueller Belästigung am Arbeistplatz von vielen, die der Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Bernhard Franke, am Freitag in Berlin aufzählte.

Nach einer aktuellen Studie seiner Behörde hat jede elfte der 1531 befragten erwerbstätigen Personen in den vergangenen drei Jahren sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt, das entspricht neun Prozent. Frauen waren mit einem Anteil von 13 Prozent mehr als doppelt so häufig betroffen wie Männer.

Die Übergriffe reichen von sexualisierten Kommentaren und Witzen über belästigende Blicke und Gesten bis hin zu Berührungen und unerwünschtem Entblößen. Vor allem Frauen in Führungsposition und in männertypischen und akademischen Berufen werden besonders häufig sexuell belästigt. Fast ein Drittel der Frauen berichtet zudem, dass sie gleich zwei oder drei solcher Situationen erlebt hätten. In den meisten Fällen zeigt sich laut Bernhard Franke ein klares Muster: Fast immer seien Männer die Täter und Frauen die Opfer. Fast immer gehe es um das Ausnutzen von Abhängigkeitsverhältnissen. Und in sehr vielen Fällen endeten die Vorfälle damit, dass die betroffenen Personen versetzt werden oder ihren Job verlieren.

Frauen gaben zu 98 Prozent an, von männlichen Personen belästigt worden zu sein. Bei 43 Prozent der angegebenen Täter handelte es sich um Kollegen. Mehr als die Hälfte der Belästigungen ging dabei von Dritten, sprich Kunden, Patienten oder Klienten aus. Besonders stark betroffen sind das Gesundheits- und Sozialwesen sowie Dienstleistungsberufe.

"Jeder Fall ist einer zu viel", sagte Familienministerin Giffey

Trotz der fortschreitenden Gleichberechtigung und der "MeToo"-Debatte mangele es in vielen Betrieben immer noch an Prävention und Beschwerdestrukturen, sagte Franke. Hinzu kommt, dass mehr als die Hälfte der Befragten laut der Studie nicht wissen, dass es in ihrem Unternehmen eine gesetzlich vorgeschriebene Beschwerdestelle für Diskriminierung und Belästigung geben muss. Entsprechend wenige Vorfälle werden zur Anzeige gebracht.

Nur 23 Prozent der Belästigten haben sich offiziell beschwert, den Rechtsweg hat nur ein einziges Opfer beschritten. Laut der Leiterin der Studie, Monika Schröttle, sind die Betroffenen entweder mangelhaft informiert oder sie fürchten negative Folgen für ihr Berufsleben. Besonders abhängige Personengruppen wie Auszubildende, Praktikanten und Freiberuflern fällt es der Studie zufolge besonders schwer, entsprechende Vorfälle zu melden. Die Folgen sexueller Belästigung wirken indes meistens lange nach. So sagten fast 50 Prozent der Frauen, sie hätten sich dadurch mittel bis sehr stark erniedrigt und abgewertet gefühlt.

Im Zentrum der Studie steht auch die Frage, wie man Belästigungen am Arbeitsplatz verhindern kann. Eine Schlüsselrolle kommt Schröttle zufolge Führungspositionen zu. Sie müssten Betroffene konsequent schützen und Verursacher zur Verantwortung ziehen. "Sie können durch die eigene Vorbildfunktion sexuelle Belästigung weitgehend verhindern und beenden." Unternehmen müssten mehr darauf achten, dass ihre Hilfsangebote möglichst anonym, qualifiziert und niedrigschwellig sind.

Außerdem sollten laut Studienleiterin Schröttle externe Anlaufstellen flächendeckend ausreichend finanziell ausgestattet werden; auch über branchenbezogene Anlaufstellen müsse nachgedacht werden. Familienministerin Franziska Giffey (SPD) kündigte an, die Ergebnisse aus der Studie zum Anlass zu nehmen, um womöglich Änderungen im Arbeitsrecht zu prüfen. "Jeder Fall ist einer zu viel", sagte sie. "Sexuelle Belästigung darf niemals als Kavaliersdelikt gelten."