Schwerin (dpa/mv) - Bei der Integration behinderter Menschen in den Arbeitsmarkt können Unternehmen und Hilfevereine nach Angaben von Sozialstaatssekretär Rolf Schmachtenberg auf die Hilfe des Bundes bauen. "Mit dem Budget für Arbeit haben wir den Weg in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis geebnet", erklärte der Bundespolitiker am Freitag bei einem Besuch in Schwerin. Dort haben die zur Lebenshilfe-Vereinigung gehörenden Dreescher Werkstätten mit dem örtlichen Toom-Baumarkt eine Kooperation vereinbart. Aus dem "Budget für Arbeit" erhalten Arbeitgeber, die Behinderte einstellen, einen finanziellen Ausgleich.