Schwerin (dpa/mv) - Das neue Teilhabechancengesetz des Bundes zur Integration von Langzeitarbeitslosen im Arbeitsleben beginnt in Mecklenburg-Vorpommern zu wirken. Derzeit würden im Land rund 1100 Personen von der Förderung profitieren, teilte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag in Schwerin mit. Die seit Jahresbeginn geltenden Förderkonditionen seien attraktiv. "Hier steckt aber auch viel Engagement der Betriebe drin, wenn sie Frauen und Männer, die lange nicht im Erwerbsleben standen, wieder eine Chance in ihrem Betrieb geben", hob der Minister hervor. Neben dem Bund unterstütze auch das Land mit Sonderprogrammen Firmen, die Langzeitarbeitslose und Menschen mit Handicaps einstellen.

Ende Oktober waren in Mecklenburg-Vorpommern noch 53 500 Menschen arbeitslos gemeldet. Rund 18 900 gelten als langzeitarbeitslos und damit jeder Dritte.