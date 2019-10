Schwerin (dpa/mv) - Der Erwerbslosenbeirat hat der Landesregierung vorgeworfen, zu wenig für Langzeitarbeitslose zu tun. "Mecklenburg-Vorpommern hat als eines von wenigen Bundesländern kein eigenes Arbeitsmarktprogramm gegen Langzeitarbeitslosigkeit", sagte die Sprecherin des Erwerbslosenbeirats, Ariane Kroß, am Dienstag in Schwerin. Trotz sinkender Arbeitslosenzahlen gebe es noch immer viele Betroffene. Im September bezogen mehr als 36 000 Erwerbslose im Land Hartz IV. Besonders drastische Auswirkungen habe das auf die Kinder in den betroffenen Familien. Mehr als jedes vierte Kind im Nordosten gelte als armutsgefährdet. Am 25. Oktober tritt in Schwerin zum 22. Mal das Erwerbslosenparlament zusammen, um auf die Lage Betroffener aufmerksam zu machen und Verbesserungen einzufordern.