Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz höher als vor einem Jahr

Saarbrücken/Mainz (dpa/lrs) - Die Zahl der Arbeitslosen an Rhein, Mosel und Nahe ist im November im Monatsvergleich leicht zurückgegangen. Sie war aber höher als vor einem Jahr, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Freitag in Saarbrücken mitteilte.

Landesweit waren demnach rund 93 600 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Oktober waren das rund 1000 oder 1,1 Prozent weniger, aber 2700 oder 2,9 Prozent mehr als im November 2018. Die Arbeitslosenquote blieb im November unverändert bei 4,2 Prozent. Ein Jahr zuvor waren es 4,1 Prozent.

Zwar hätten die Betriebe in den vergangenen vier Wochen wieder mehr offene Stellen in Rheinland-Pfalz gemeldet, erklärte die Agentur. "Insgesamt ist der Stellenzugang seit Jahresbeginn jedoch rückläufig. Unternehmen halten in der Regel vor allem qualifizierte Beschäftigte, sind aber zurückhaltender bei Neueinstellungen."