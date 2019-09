Saarbrücken (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz ist die Arbeitslosenquote im September auf 4,2 Prozent gesunken. Das teilte die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland am Montag mit. Im August lag die Quote demnach noch bei 4,4 Prozent. "Saisonal bedingt ist die Arbeitslosigkeit im September gesunken, und die Unternehmen meldeten noch einmal mehr Stellen", sagte Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, in Saarbrücken. Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote ebenfalls bei 4,2 Prozent.