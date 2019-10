Saarbrücken (dpa/lrs) - Nachdem die Nachfrage nach Arbeitskräften zuletzt schon unter dem Vorjahresniveau gelegen hatte, wird mit Spannung auf neue Zahlen zum saarländischen Arbeitsmarkt geschaut. Sie wird die Regionaldirektion der Arbeitsagentur in Saarbrücken am (morgigen) Mittwoch (10.00 Uhr) vorlegen. Nach 6,4 Prozent im August war die Arbeitslosenquote im September zwar auf 6,2 Prozent zurückgegangen. Allerdings bewertete die Agentur die Lage am Saar-Arbeitsmarkt unter anderem wegen weniger gemeldeten Stellen als ungünstiger als im Jahr zuvor. So war von ersten Zeichen einer konjunkturellen Eintrübung die Rede gewesen.