Mainz (dpa/lrs) - Angesichts der Nachwuchssorgen vieler Betriebe nimmt die "Woche der Berufsbildung" (2. bis 6. September) in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr das Handwerk in den Fokus. In den Köpfen vieler Menschen gelte der Ausbildungsweg über eine Hochschule noch immer als der bessere, sagte Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) am Montag in Mainz. Dabei biete das Handwerk die Aussicht auf sichere Beschäftigung. Laut Ministerium sind derzeit im Handwerk noch rund 2500 Auszubildendenstellen unbesetzt. Abgeschlossen wurden bis Ende Juli rund 6000 Ausbildungsverträge.