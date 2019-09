Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt hat einer Studie zufolge die höchste Tarifbindung in Ostdeutschland, ist von Westdeutschland aber um einiges entfernt. 24 Prozent aller Betriebe im Land seien eigenen Angaben zufolge tarifgebunden, teilte das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration am Montag in Magdeburg mit. 19 Prozent seien es ostweit. In Westdeutschland habe die Tarifbindung bei 29 Prozent aller Betriebe gelegen.

In den tarifgebundenen Betrieben Sachsen-Anhalts sei damit genau die Hälfte aller Beschäftigten tariflich gebunden, ostweit seien es 45 Prozent, in Westdeutschland 56 Prozent. Die Angaben stammten aus dem Betriebspanel des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) für Sachsen-Anhalt.