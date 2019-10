Kiel/Hamburg (dpa/lno) - Über die jüngste Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein und Hamburg informieren am Mittwoch die Arbeitsagenturen. Experten gehen davon aus, dass die Zahl der Arbeitslosen in beiden Ländern im Oktober niedriger war als im Vormonat September. Für Schleswig-Holstein zeichnet sich demnach auch im Vorjahresvergleich ein Rückgang ab. Für Hamburg sei etwa mit dem gleichen Niveau wie im Vorjahr zu rechnen, hieß es.

Ende September waren in Schleswig-Holstein 76 300 Menschen arbeitslos gemeldet und damit 4,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote betrug 4,8 Prozent, nach 5,1 Prozent vor einem Jahr.

In Hamburg war die Zahl der Arbeitslosen Ende September zum Vorjahr leicht um 0,8 Prozent auf 64 600 zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote sank minimal auf 6,1 Prozent.