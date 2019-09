Kiel/Schwerin (dpa/mv) - Die alljährliche Herbstbelebung und die verstärkte Einstellungen von jungen Facharbeitern nach Abschluss ihrer Lehre haben die Arbeitslosenzahl in Mecklenburg-Vorpommern drastisch sinken lassen. Wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Montag mitteilte, waren Ende September im Nordosten 53 149 Menschen als erwerbslos gemeldet. Das waren etwa 1900 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote reduzierte sich nach längerer Stagnation über den Sommer auf nun noch 6,5 Prozent.

Damit rangierte Mecklenburg-Vorpommern im Ländervergleich erneut gleichauf mit Nordrhein-Westfalen auf dem viertletzten Platz vor Sachsen-Anhalt (6,7), Berlin (7,8) und Bremen (10,0). Bundesweit waren 2,234 Millionen Menschen ohne Job, 85 000 weniger als im August. Die Arbeitslosenquote sank auf 4,9 Prozent.

Für den Landkreis Rostock wurden 4,8 Prozent errechnet. Damit registrierte erstmals eine Region in Mecklenburg-Vorpommern eine Arbeitslosenquote unterhalb des Bundesdurchschnitts. Die im Nordosten höchste Quote gab es im Kreis Mecklenburgische Seenplatte mit 7,9 Prozent und in der Landeshauptstadt Schwerin mit 8,5 Prozent.

Im Vergleich zum September 2018 verzeichnete Mecklenburg-Vorpommern den stärksten Rückgang der Arbeitslosigkeit aller 16 Bundesländer. Die Zahl der Menschen ohne Job war um 9,5 Prozent niedriger als vor einem Jahr. Bundesweit betrug der Rückgang gerade 1 Prozent.

"Die Zahlen zeigen, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern eine stabile Konjunktur haben, die von der Binnennachfrage getragen wird und die Turbulenzen im Welthandel bislang kaum zu spüren bekommt", konstatierte Agenturchefin Margit Haupt-Koopmann. Seit Jahresbeginn seien rund 40 000 sozialversicherungspflichtige Stellen gemeldet worden.

Der Zuwachs an Beschäftigung halte an. Die Fachkräftenachfrage sei vor allem im Bereich Soziales und Gesundheit, in Handel und Gastronomie sowie im Baugewerbe weiterhin hoch. Zudem halte sich die Anmeldung von Kurzarbeit im Vergleich zu anderen Bundesländern im Nordosten sehr in Grenzen. Haupt-Koopmann geht nach eigenen Worten davon aus, dass im Zuge der anhaltenden Herbstbelebung auch im Oktober in Mecklenburg-Vorpommern die Arbeitslosigkeit weiter zurückgeht.

Besonders erfreulich sei, dass die Zahl jüngerer Arbeitsloser unter 25 Jahren überdurchschnittlich um fast 9 Prozent auf 5150 sank. Als Grund nannte Haupt-Koopmann die Einstellung junger Fachleute nach der Zeit der Betriebsferien. Ziel müsse es aber sein, einen nahtlosen Übergang von der Ausbildung in den Beruf zu schaffen. "Es wäre wichtig, dass Jugendliche ohne die Erfahrung der Arbeitslosigkeit ins Berufsleben starten", mahnte Haupt-Koopmann. Sie appellierte an die Unternehmen, sich gut ausgebildete junge Leute nicht entgehen zu lassen, nur um zwei Monate Gehalt zu sparen.

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) zeigte sich ebenfalls erfreut über die Entwicklung am Arbeitsmarkt: "Die Wirtschaft erweist sich auch im Herbst als robust. Der Arbeitsmarkt ist weiter im Aufwind. Heimische Unternehmen schaffen Jobs und stellen ein", sagte Glawe. Doch müsse auch die Qualität der Jobs und die Entlohnung stimmen. Dafür gelte es, die Markt- und Exportfähigkeit der Unternehmen zu verbessern. Frauen und Männer müssten in existenzsichernde und nachhaltige Erwerbstätigkeit gebracht, die Langzeitarbeitslosigkeit spürbar gesenkt werden. Trotz leichten Rückgangs seien immer noch etwa 18 900 Menschen als langzeitarbeitslos gemeldet.

Der Unternehmerverband VU wandte sich erneut gegen politische Einflüsse auf die Lohngestaltung wie etwa den Vergabemindestlohn. Dies schaffe keinen einzigen neuen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz. "Die Unternehmerinnen und Unternehmer wissen um die Notwendigkeit einer fairen Entlohnung, die sich dabei an den wirtschaftlichen Möglichkeiten orientieren muss", sagte VU-Geschäftsführer Sven Müller.