Hamburger Arbeitsmarkt zu Herbstbeginn in guter Verfassung

Hamburg (dpa/lno) - Die Arbeitslosigkeit in Hamburg ist zum Herbstanfang weiter gesunken. Insgesamt waren 64 593 Hamburgerinnen und Hamburger im September arbeitslos gemeldet, wie die Agentur für Arbeit am Montag mitteilte. Das waren 2080 oder 3,1 Prozent weniger als im Vormonat. Auch im Vergleich zum Vorjahresmonat ging die Arbeitslosigkeit um 0,8 Prozent zurück. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum August um 0,2 Prozentpunkte auf 6,1 Prozent. Im vergangenen September betrug sie 6,2 Prozent. Für die nächsten Monate rechnet die Agentur mit einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit in Hamburg.