Kiel (dpa/lno) - Die Arbeitslosigkeit hat in Schleswig-Holstein weiter abgenommen. Derzeit sind im nördlichsten Bundesland 76 300 Menschen ohne festen Job und damit 4,4 Prozent weniger als vor einem Jahr. Wie die Agentur für Arbeit am Montag weiter berichtete, sank die Zahl der Arbeitslosen zum Vormonat August um 3,8 Prozent. Die Arbeitslosenquote beträgt nunmehr 4,8 Prozent, nach 5,0 Prozent im August und 5,1 Prozent vor einem Jahr. "Die typische Herbstbelebung hat im September zu einem weiteren Abbau der Arbeitslosigkeit in Schleswig-Holstein geführt", sagte die Regionaldirektorin der Arbeitsagentur, Margit Haupt-Koopmann.