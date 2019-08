Kiel/Schwerin (dpa/mv) - Die sommerliche Ruhe am Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern hält an. Ende August waren im Nordosten 55 100 Menschen als arbeitslos gemeldet. Das waren 140 mehr als im Vormonat Juli, wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote blieb damit im dritten Monat in Folge bei 6,7 Prozent. Verglichen mit August 2018 verzeichnet die Arbeitsagentur aber einen deutlichen Rückgang der Beschäftigungslosigkeit: 6400 Arbeitslose weniger bedeuten einen Rückgang um 10,5 Prozent. Der Vorjahresvergleich zeige, dass sich die insgesamt positive Entwicklung fortsetzt, betonte Regionalchefin Margit Haupt-Koopmann. Seit Jahresbeginn habe die Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter um 4100 zugenommen.