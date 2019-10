Kiel/Schwerin (dpa/mv) - Die Herbstbelebung hat in den zurückliegenden Wochen dem Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern kräftige Impulse verliehen. Ende September waren im Nordosten 53 149 Menschen als erwerbslos gemeldet und damit etwa 1900 weniger als im Monat davor. Heute legt die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit die Arbeitsmarktdaten für Oktober vor. Mit Spannung wird erwartet, ob der Zuwachs an Arbeitsplätzen bis in den Oktober hineinreicht.

Der September profitiert massiv davon, dass Firmen nach dem Sommer verstärkt junge Facharbeiter nach Abschluss ihrer Lehre einstellen. Die Arbeitslosenquote reduzierte sich im Vormonat nach längerer Stagnation auf 6,5 Prozent. Damit rangierte Mecklenburg-Vorpommern im Ländervergleich gleichauf mit Nordrhein-Westfalen auf dem viertletzten Platz vor Sachsen-Anhalt (6,7), Berlin (7,8) und Bremen (10,0). Für den Landkreis Rostock wurden 4,8 Prozent errechnet. Damit registrierte erstmals eine Region in Mecklenburg-Vorpommern eine Arbeitslosenquote unterhalb des Bundesdurchschnitts, der bei 4,9 Prozent lag.