Kiel (dpa/lno) - Der Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein wird nach Einschätzung der Arbeitsagentur trotz der schwächelnden Konjunktur auch im neuen Jahr stabil bleiben. Die Dynamik lasse aber nach, sagte Regionaldirektorin Margit Haupt-Koopmann am Mittwoch in Kiel. Auch Arbeitsminister Bernd Buchholz (FDP) zeigte sich verhalten optimistisch. Im vergangenen Jahr waren im Land erstmals seit fast 40 Jahren im Jahresdurchschnitt weniger als 80 000 Menschen arbeitslos. Haupt-Koopmann und Buchholz riefen die Unternehmen auf, in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter zu investieren. Sie müssten sich auch für potenzielle Auszubildende attraktiv machen, sagte Buchholz. Der Ausbildungsmarkt habe sich klar zu einem Bewerbermarkt entwickelt.