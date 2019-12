Schluss machen will gelernt sein - das gilt nicht erst, seit der Komiker Russell Brand die Sängerin Katy Perry per SMS über das Ende ihrer Ehe informiert hat. Wem die Namen nichts sagen, der hat vielleicht schon einmal folgenden Spruch gehört: "Der erste Eindruck zählt, der letzte Eindruck bleibt." Nicht nur verlassene Sängerinnen wissen, dass an dieser Phrase etwas dran ist: Sie gilt in Beziehungen genauso wie im Job und ist sogar wissenschaftlich belegt. "Rezenzeffekt" nennen Psychologen das Phänomen, dass wir uns beispielsweise in Unterhaltungen an die zum Schluss vorgetragenen Informationen am besten erinnern, denn sie sind leicht aus dem Kurzzeitgedächtnis abrufbar.

Verkäufer werden deshalb geschult, die stärksten Kaufargumente am Ende des Gesprächs zu nennen. Für Leistungsbewertungen über einen längeren Zeitraum bedeutet der Rezenzeffekt, dass vor allem die kürzlich erbrachten Erfolge oder Fehler im Gedächtnis bleiben. Wenn jemand jahrelang gute Arbeit geleistet hat, aber zum Ende der Beurteilungsperiode patzt, überstrahlt der negative letzte Eindruck die Erfolge der vergangenen Jahre.

Dementsprechend viel kann man verkehrt machen, wenn man sich aus einem Unternehmen verabschiedet - sei es, weil man selbst gekündigt hat oder weil man gefeuert wurde. Auch dazu gibt es ein Sprichwort: "Nach der Kündigung arbeiten Sie nicht mehr für Ihren Chef, sondern für Ihren guten Ruf." Die folgenden neun Regeln sollte man am letzten Arbeitstag und in der Zeit davor beachten, um mit Stil Schluss zu machen:

1. Vorgesetzte zuerst benachrichtigen

1. Vorgesetzte zuerst benachrichtigen Auch wenn Kollegen schon lange ahnen, dass etwas im Busch ist - eine Trennung sollte sich nicht über den Flurfunk verbreiten. "Wenn Sie kündigen möchten, sagen Sie es zuallererst Ihrem Chef oder zumindest der Person, die Sie eingestellt hat", empfiehlt die Management- und Etikette-Trainerin Christina Tabernig aus Tutzing, die mehrere Business-Knigge-Bücher verfasst hat. Wer eine Kündigung zurückzieht, weil der Vorgesetzte im Trennungsgespräch eine Gehaltserhöhung anbietet, damit man bleibt, macht einen Fehler, meint Tabernig: "Man hat innerlich längst gekündigt und ist dem Arbeitgeber gegenüber nicht mehr loyal." Außerdem sei Geld fast nie der ausschlaggebende Kündigungsgrund: "Meist liegen noch andere Sachen in der Luft, etwa dass ich mich im Unternehmen nicht entwickeln kann oder mein Karrierepfad woanders liegt."

2. Zeugnis und Referenzen einholen

2. Zeugnis und Referenzen einholen Ist das Ende absehbar, sollte man sich um sein Arbeitszeugnis kümmern - wobei das in vielen Fällen heißt, es selbst zu schreiben und den Arbeitgeber nur noch unterschreiben zu lassen. "Aussagekräftiger und hilfreicher als ein Zeugnis ist deshalb eine Referenz, also eine Person, die mit mir zusammengearbeitet hat und die etwa der neue Arbeitgeber danach fragen kann, wie sie mich erlebt hat", sagt Tabernig. Sie rät dazu, sich möglichst frühzeitig zu überlegen, wer einem im Unternehmen wohlgesinnt ist und sich als Fürsprecher eignet. Ob es sich dabei um einen Kunden oder den Vorgesetzten handelt: Wichtig ist, dass man mit dem Referenzgeber über eine gewisse Zeitspanne direkt zusammengearbeitet hat und er damit auch Aussagen über die Persönlichkeit treffen kann. Außerdem sollte er in der Lage sein, die geleistete Arbeit fachlich zu bewerten. Nicht vergessen: Fürsprecher vorher um Erlaubnis fragen, wenn man sie als Referenz angeben möchte.

3. Projekte abschließen

3. Projekte abschließen "Nach mir die Sintflut", mag sich manch einer denken, der aus Frust gekündigt hat oder gefeuert wurde. "Dennoch sollte man am letzten Arbeitstag keine offenen Baustellen mehr haben, sondern seine Projekte abgeschlossen oder richtig übergeben haben", sagt Tabernig. Das empfiehlt sich schon aus reinem Egoismus: So lässt sich vermeiden, noch Wochen nach dem Abschied vom alten Unternehmen kontaktiert zu werden. Saubere Übergaben sind allerdings nur möglich, wenn man nicht sofort seine Sachen packen muss.

4. Aufräumen und Sachen packen

4. Aufräumen und Sachen packen Das führt bereits zum nächsten Thema: Sachen packen. Selbstverständlich sind damit nur die Sachen gemeint, die einem auch wirklich gehören. Schon eine entwendete Büroklammer oder ein eingesteckter Firmen-Kugelschreiber gelten streng genommen als Diebstahl und können eine fristgerechte Kündigung schnell in eine fristlose umwandeln. "Überlegen Sie außerdem, was alles auf Ihrem Arbeitsrechner gespeichert ist, was dort nichts zu suchen hat", rät Tabernig. Persönliche Dokumente oder Mails sollten gelöscht werden, auch vor dem Hintergrund, dass die private Internetnutzung in vielen Unternehmen verboten ist. Den Schreibtisch ordentlich zu hinterlassen ist ebenfalls angeraten. Dabei sollte man sich besser kein Beispiel an dem rachsüchtigen Ex-Mitarbeiter nehmen, der an seinem letzten Arbeitstag Kressesamen auf der Tastatur seines Arbeitscomputers verteilt haben soll, auf dass seinem Nachfolger etwas blühe. Stilvoller ist es, die Tastatur zu desinfizieren, damit sich niemand mit den Bakterien seines Vorgängers herumschlagen muss.

5. Ansprüche geltend machen

5. Ansprüche geltend machen Einer der letzten Wege im Unternehmen sollte den scheidenden Mitarbeiter in die Buchhaltungs- oder Personalabteilung führen, um finanzielle Fragen zu klären. Stehen ihm noch Urlaubs- oder Weihnachtsgeld zu? Hat er freie Tage übrig, die er nicht abbauen konnte? Darüber muss das Unternehmen eine Bescheinigung ausstellen. Mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses wandelt sich der Urlaubsanspruch in einen finanziellen Anspruch um. Diesen gilt es allerdings innerhalb einer gewissen Frist - meistens sind es drei Monate - geltend zu machen, damit er nicht verfällt.

6. Abschiedsmail verschicken

6. Abschiedsmail verschicken Ein absolutes Muss ist es laut Etikette-Trainerin Christina Tabernig, eine Abschiedsmail zu schreiben. Ob diese bald nach der Kündigung oder am letzten Tag abgeschickt wird, sei dabei zweitrangig. Je nachdem, wie weit oben man in der Hierarchie des Betriebs angesiedelt ist, geht die Mail nur an die Kollegen und Vorgesetzten der eigenen Abteilung, an die ganze Firma oder bei Geschäftsführern auch an Kunden, erklärt Tabernig. "In der Mail sollte man die Information, dass man das Unternehmen verlässt, nett verpacken - nach dem Motto: Ich gehe beruflich neue Wege, wünsche Euch weiterhin viel Erfolg und hoffe, dass wir in Kontakt bleiben." Auch auf den Termin einer möglichen Abschiedsfeier kann in der Mail hingewiesen werden, denn der schriftliche Abschied ersetzt natürlich nicht den persönlichen Abschied.

7. Abschied feiern

7. Abschied feiern Ob dieser persönliche Abschied in Form eines Sektumtrunks, einer Happy Hour nach Feierabend oder mit selbstgebackenem Kuchen begangen wird, ist Geschmacksache. "Die Verabschiedung muss keine Riesenparty werden - den ganzen Konzern einzuladen, geht sowieso nicht", beruhigt Tabernig. Bei einer kleinen Firma wäre es eher möglich, die gesamte Belegschaft einzuladen. Zumindest aber sollte man die Abteilung, in der man gearbeitet hat, und seine Vorgesetzten zum Abschied bitten - außer man wurde rausgemobbt oder geht im Groll: "Dann würde ich keine Feier mehr machen, mich aber trotzdem persönlich verabschieden." Außerdem empfiehlt die Etikette-Trainerin, bei der Verabschiedung eine kleine Rede zu halten und darin die Zeit im Unternehmen Revue passieren zu lassen: "Was ist gut gewesen, was habe ich gelernt, welche Freundschaften haben sich entwickelt, welche Projekte habe ich erfolgreich abgeschlossen - das alles sind Themen, die in der Rede vorkommen können." Zur allgemeinen Abrechnung ist sie hingegen nicht gedacht: "Wichtig ist es, immer professionell und positiv zu bleiben - auch wenn es schwerfällt."

8. Lästern vermeiden

8. Lästern vermeiden Auch wenn sich noch so viel aufgestaut hat: Über den künftigen Ex-Arbeitgeber zu lästern ist ein No-Go. Vor allem sollte man seinem Ärger nicht auf Facebook oder Twitter freien Lauf lassen, denn das Internet vergisst bekanntlich nie. "Man sieht sich immer zweimal, die Tür sollte nie ganz zufallen", sagt Tabernig. Werde man nach dem Kündigungsgrund gefragt, könne man ausweichend antworten und den Wunsch nach neuen Herausforderungen ins Feld führen.

9. Vernetzen bis zum Schluss

9. Vernetzen bis zum Schluss Die letzten Tage im Unternehmen sollte man nutzen, um Kontaktdaten auszutauschen und sich mit den Kollegen auch in sozialen Netzwerken oder auf Karriere-Plattformen wie Xing und Linkedin zu vernetzen. Christina Tabernig, die lange im Ausland gearbeitet hat, bemängelt, dass man in Deutschland oft als Verräter gelte, wenn man ein Unternehmen verlässt: "Man war weg und hat sich nie wieder gesehen. Amerikanische Firmen haben diesen Netzwerk-Gedanken viel mehr verinnerlicht. Dort nutzt man die Kontakte aus dem alten Unternehmen auch für den neuen Job." Deshalb sollte man am letzten Arbeitstag nicht alle Brücken hinter sich abreißen, sondern mit einem starken Netzwerk im Rücken entspannt in die Zukunft blicken.

Treue Mitarbeiter Elf Jahre bleiben deutsche Arbeitnehmer durchschnittlich im selben Betrieb. Bei Verwaltungsangestellten sind es sogar mehr als 17 Jahre. Zwar empfehlen Headhunter und Karriereberater, dass man alle paar Jahre den Job wechseln sollte, um mehr Gehalt herauszuschlagen und schneller aufzusteigen. Dennoch sind deutsche Arbeitnehmer treue Seelen: Seit 20 Jahren ist die Dauer der Betriebszugehörigkeit recht konstant, genauso wie die Anzahl der befristeten Jobs - das belegen Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. SZ

Wem diese Tipps zu angepasst sind, kann es machen wie ein Bankmitarbeiter in Brasilien: Zum Abschied kam er als Spiderman verkleidet ins Büro und verteilte Süßigkeiten an seine verblüfften Kollegen. Oder man überlegt sich etwas ähnlich Heldenhaftes wie der Twitter-Mitarbeiter, der an seinem letzten Arbeitstag den Account von Donald Trump abschaltete. Ruhm ist dem Scheidenden damit garantiert - nur nicht unbedingt das Wohlwollen des alten und des neuen Arbeitgebers.