Kiel/Hamburg (dpa/lno) - Über die jüngste Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein und Hamburg informieren heute (10.00 Uhr) die Agenturen für Arbeit. Experten gehen davon aus, dass die Zahl der Arbeitslosen im nördlichsten Bundesland derzeit etwas niedriger ist als vor einem Jahr. Zum Vormonat November gab es demnach im Dezember einen saisontypischen Anstieg. Ende November waren im nördlichsten Bundesland 76 700 Menschen ohne festen Job. Die Arbeitslosenquote betrug 4,9 Prozent.

Für Hamburg wird eine leichte Zunahme der Arbeitslosigkeit nicht nur zum Vormonat erwartet, sondern auch zum Vorjahr. Letzteres war bereits im November der Fall. In dem Monat waren in der Hansestadt 63 900 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 2,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und 0,8 Prozent weniger als im Vormonat Oktober. Die Arbeitslosenquote in Hamburg lag im November bei 6,0 Prozent.