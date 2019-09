Halle/Erfurt (dpa/th) - In Thüringen wagen laut Experten heute weniger Arbeitslose und Hartz IV-Empfänger den Schritt in die Selbstständigkeit als noch vor Jahren. Ursache dafür sei die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt, verbunden mit mehr Angeboten an freien Stellen, vor allem für Fachkräfte. Wer die Wahl habe, gehe heute eher kein Risiko ein und entscheidet sich für eine Beschäftigung in einer Firma oder Verwaltung, sagte ein Sprecher der in Halle ansässigen Landesarbeitsagentur. Er verwies darauf, dass Arbeitslose einen Gründungszuschuss bekommen können. 2018 wurden über die Arbeitsagenturen rund 700 dieser finanziellen Hilfen bewilligt. 2013 waren es im Freistaat noch rund 300 mehr. Zahlen dazu, wie viele Anträge insgesamt gestellt wurden, liegen allerdings nicht vor.