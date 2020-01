Halle (dpa/sa) - Die Zahl der Erwerbstätigen ist in Sachsen-Anhalt erstmals seit vier Jahren zurückgegangen. Im vorigen Jahr arbeiteten 1,004 Millionen Sachsen-Anhalter, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch unter Berufung auf vorläufige Berechnungen mitteilte. Das waren 1300 Menschen oder 0,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Seit 2015 war die Zahl der Erwerbstätigen stets leicht gestiegen.

Während es weiterhin etwas mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gab, ging vor allem die Zahl der Selbstständigen sowie der geringfügig Beschäftigten zurück. Zuvor hatte bereits die Landesarbeitsagentur auf Grundlage von Hochrechnungen vorhergesagt, dass die Erwerbstätigkeit in Sachsen-Anhalt leicht sinkt.

Laut Statistischem Landesamt gab es vor allem in Gesundheits- und Erziehungsberufen einen Jobzuwachs: Für den Staat sowie private Anbieter arbeiteten fast 339 000 Menschen und damit 2800 mehr als im Vorjahr (plus 0,8 Prozent). Sachsen-Anhalt suchte zuletzt vor allem Lehrkräfte, zudem sind Erzieherinnen sowie Pflegepersonal gefragt. Auch im Handels-, Kommunikations-, Verkehrs- und Gastgewerbe arbeiteten etwas mehr Beschäftigte als im Vorjahr (plus 0,4 Prozent).

Alle anderen Wirtschaftsbereiche zählten weniger Erwerbstätige als im Vorjahr. Das größte Minus gab es in der Forstwirtschaft (minus 3,9 Prozent). Agrar ist allerdings auch der Sektor, in dem in Sachsen-Anhalt mit knapp 20 000 die wenigsten Menschen arbeiten.

Bundesweit stieg die Zahl der Erwerbstätigen zum wiederholten Male um 402 000 auf 45,3 Millionen, wie die Statistiker weiter mitteilten.