Halle (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts Gesundheitswirtschaft wächst aufgrund der stetig alternden Bevölkerung stark. Die Zahl der Beschäftigten in Krankenhäusern, Arztpraxen, in Altenheimen und in der Pharmabranche sei zwischen 2010 und 2018 um gut 16 Prozent auf 129 400 gestiegen, teilte die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Halle mit. Die Beschäftigung insgesamt habe im Vergleich nur um rund sieben Prozent zugelegt. Der demografische Wandel sorge für einen höheren Bedarf an Gesundheitsprodukten, ärztlicher Behandlung und Pflegedienstleistungen.